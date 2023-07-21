ШОК КОНТЕНТ!!! Сегодня Сергею Звереву 60!

Шок-контент

Сергею Звереву то сегодня 60 лет, оказывается!

Родился в селе под Иркутском в обычной семье: папа слесарь, мама технолог мясокомбината

Вырос, был замечен и приглашен в Москву, где стал первым российским стилистом, чьи руки были застрахованы на миллион долларов

Сергею Звереву то сегодня 60 лет, оказывается

Первой клиенткой парикмахера стала телеведущая Татьяна Веденеева. В скором времени к нему начали ходить Валерий Леонтьев, Людмила Гурченко, Борис Моисеев, Ирина Понаровская, Лайма Вайкуле и другие знаменитости

Пик славы: 1996-1998 годы, когда Зверев стал чемпионом Европы и мира по парикмахерскому искусству

Сделал несколько пластических операций. Говорят, что после ДТП в 1995 году

Был женат 4 раза

Песни, фильмы, книга – все как положено «Звезде в шоке»

Яркий, знаменитый, эпатажный… но как так 60! Я в шоке