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ШОК КОНТЕНТ!!! Сегодня Сергею Звереву 60!

редактор01 mins
Сергею Звереву то сегодня 60 лет, оказывается

Шок-контент

Сергею Звереву то сегодня 60 лет, оказывается!

Родился в селе под Иркутском в обычной семье: папа слесарь, мама технолог мясокомбината

 Вырос, был замечен и приглашен в Москву, где стал первым российским стилистом, чьи руки были застрахованы на миллион долларов

 Первой клиенткой парикмахера стала телеведущая Татьяна Веденеева. В скором времени к нему начали ходить Валерий Леонтьев, Людмила Гурченко, Борис Моисеев, Ирина Понаровская, Лайма Вайкуле и другие знаменитости

Пик славы: 1996-1998 годы, когда Зверев стал чемпионом Европы и мира по парикмахерскому искусству

Сделал несколько пластических операций. Говорят, что после ДТП в 1995 году

Был женат 4 раза

 Песни, фильмы, книга – все как положено «Звезде в шоке»

Яркий, знаменитый, эпатажный… но как так 60! Я в шоке

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