Шведский боксер отказался пожимать руку россиянину

Шведский боксер Валлин отказался на взвешивании от рукопожатия с Гассиевым

Шведский боксер Отто Валлин отказался пожимать руку россиянину Мурату Гассиеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию бокса России.

«Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его. Это бокс, а не дружелюбный вечер. Уважаю Мурата как боксера. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника», — заявил Валлин.

Поединок в тяжелом весе пройдет в Турции 30 сентября. По итогам церемонии вес Гассиева составил 98 кг, Валлина – 107,75 кг. Победитель займет вторую строчку рейтинга Международной боксерской федерации (IBF).

29-летний Гассиев — бывший чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и IBF. На его счету 30 побед при одном поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. В активе 32-летнего Валлина 25 побед и одно поражение.

1 марта стало известно, что Гассиев стал гражданином Армении. Боксер заявил, что не собирается отказываться от выступлений под российским флагом.

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