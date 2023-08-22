Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны, заявил МИД России

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципа нейтралитета, заявили РИА Новости в МИД РФ.

“Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объеме участвует в “санкционной войне” коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО”, – заявили в МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что Москва ранее уже сталкивалась с ограничениями на въезд в Швейцарию российских дипломатов на различные многосторонние мероприятия.

“Искренне сожалеем, что власти Конфедерации избрали такой путь, лишив страну эффективного внешнеполитического преимущества, еще недавно обеспечивавшего Швейцарии самобытность и статус авторитетной площадки международной дипломатии”, – заключили в МИД РФ.

Швейцария 28 июня добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за ЕС, заявляя, что решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России будет принято в августе. 16 августа страна объявила о присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России, в частности, расширяя список электронных компонентов, подпадающих под запрет на экспорт, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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