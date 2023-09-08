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СМИ: бортпроводницу задержали за неадекватное поведение в московском Шереметьево

ГОРНЯК2201 mins

Фото: Шереметьево

Во время задержания бортпроводница кричала, что у нее трое детей, а муж находится на СВО. Предварительно, в ее крови не обнаружили запрещенных веществ

В московском аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу “Аэрофлота”. По словам очевидцев, девушка странно себя вела, прыгала на машины и босиком бегала по асфальту, сообщает Msk1.ru .

Свидетели запечатлели странное поведение женщины на видео. На нем видно, как она смеется и пританцовывает. На ней надето платье “Аэрофлота“, однако остальные обязательные элементы формы (телесные колготки, шарфик и головной убор) отсутствуют.

По информации СМИ, у бортпроводницы случился нервный срыв. Предварительно, запрещенных веществ у нее в крови не обнаружили.

Полицейские сковали ее наручниками и увели в здание аэропорта. Во время задержания женщина кричала, что у нее трое детей и муж находится на СВО.

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