СМИ: бортпроводницу задержали за неадекватное поведение в московском Шереметьево

Фото: Шереметьево

Во время задержания бортпроводница кричала, что у нее трое детей, а муж находится на СВО. Предварительно, в ее крови не обнаружили запрещенных веществ

В московском аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу “Аэрофлота”. По словам очевидцев, девушка странно себя вела, прыгала на машины и босиком бегала по асфальту, сообщает Msk1.ru .

Свидетели запечатлели странное поведение женщины на видео. На нем видно, как она смеется и пританцовывает. На ней надето платье “Аэрофлота“, однако остальные обязательные элементы формы (телесные колготки, шарфик и головной убор) отсутствуют.

По информации СМИ, у бортпроводницы случился нервный срыв. Предварительно, запрещенных веществ у нее в крови не обнаружили.

Полицейские сковали ее наручниками и увели в здание аэропорта. Во время задержания женщина кричала, что у нее трое детей и муж находится на СВО.