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Совет Федерации определит дату выборов президента в декабре

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заседание Совета Федерации. Архивное фото

Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди исправила запись в Telegram-канале, указав, что нижняя палата парламента определит дату выборов президента в декабре.«

"В декабре Совет Федерации определит дату выборов президента России", — написала сенатор.

Незадолго до этого Ковитиди опубликовала сообщение, отметив, что Совфед определит дату выборов “в этом месяце”.

По конституции выборы президента назначает Совет Федерации. Соответствующее решение должны принять не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы главы государства пройдут в 2024 году, избирательная кампания еще не стартовала.

Как подчеркивал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентских выборах, но если он решит баллотироваться, реальных конкурентов у него не будет.

Кроме того, представитель Кремля комментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания спецоперации. Он напомнил слова президента о необходимости соблюдать все положения конституции.

Горняк22
Взято отсюда
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