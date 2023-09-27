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Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Валентина Матвиенко. Архивное фото

Совет Федерации готов всемерно поддерживать новые регионы в их становлении, при палате создан Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Матвиенко поздравила Пушилина с утверждением на должность главы республики.

“Основная власть в регионе сформирована: законодательный орган избран, в ближайшее время будет сформировано правительство. Дальше будем вместе работать над тем, чтобы как можно быстрее Донецкая Народная Республика интегрировалась в российскую правовую, экономическую, социальную системы”, – заявила она.

Спикер СФ рассказала о созданном при палате Совете по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы Российской Федерации.

“Совет Федерации готов оказывать всемерное содействие воссоединенным территориям в их становлении. Очевидно, что первоочередные задачи – восстановление жилья, предприятий, дорог. Все, что относится к качеству жизни людей, к их благополучию”, – отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что у республики большой потенциал для развития.

“Если все восстановить и запустить, есть все основания для того, чтобы ДНР процветала. Много сделано, несмотря на продолжающиеся обстрелы. И жизнь в регионе налаживается”, – сказала политик.

По ее мнению, в этом большая заслуга главы республики и всей команды. Она также отметила значимую роль правительства РФ, которое уделяет приоритетное внимание новым регионам.

Взято отсюда
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