Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России

Заседание Совета Федерации. Архивное фото

Закон об отмене информирования генсека СЕ о введении в РФ военного положения включен в повестку заседания Совета Федерации 25 октября, говорится на сайте палаты.

Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщал РИА Новости, что палата намерена рассмотреть этот закон на заседании 25 октября, сенаторы его поддержат.

Госдума в четверг приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений.

“Мы вышли из Совета Европы, для нас эта организация чужая”, – отмечал Джабаров.

горняк

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