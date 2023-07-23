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Спецоперация РФ на Украине. Главное на 22 июля

редактор01 mins

Завершился 515-й день специальной военной операции России на Украине. Об основных событиях сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Киев нанес артиллерийский удар по группе журналистов РИА Новости и «Известий», которые готовили материалы об обстрелах кассетными боеприпасами в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле, фотокорреспондент Константин Михальчевский получил ранения.

Киев с помощью БПЛА совершил попытку налета по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма. Из-за атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов.

Ракетным ударом по территории украинской академии сухопутных войск во Львове уничтожено большое количество польских и немецких наемников;

За сутки по основным направлениям уничтожено до 780 украинских боевиков.

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