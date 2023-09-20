Стало известно, где в Барнауле предлагают самые высокие зарплаты в сентябре - ГОРНЯК22

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Сервис по поиску работы проанализировал 75 тысяч вакансий в городах, где проживают от 500 тысяч до 1 млн человек, и выбрал самые высокооплачиваемые предложения

В Барнауле в сентябре самую высокую зарплату – 200 тысяч рублей – предлагают водителю категории С, Е. Об этом стало известно из исследования SuperJob .

Второе место в рейтинге заняла вакансия токаря. Потенциальному кандидату работодатели готовы выплачивать 150 тысяч рублей. На третьей позиции по оплате труда оказалась специальность шефа-инженер по монтажу котельного оборудования с доходом в 120 тысяч рублей в месяц.

В пятерку наиболее оплачиваемых вакансий также попали менеджер по продажам (112 тысяч рублей) и медицинский эксперт (100 тысяч рублей).

В целом по некрупным российским городам высокие зарплаты также предлагают руководителям высшего и среднего звена, инженерам, бухгалтерам, менеджерам по работе с клиентами и квалифицированным рабочим.

Ранее эксперты назвали вакансии врачей в Алтайском крае с зарплатой до 300 тысяч рублей.