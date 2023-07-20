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Сторис в Telegram смогут публиковать только владельцы премиум-подписки

редактор01 mins

Но со временем, возможно, это смогут делать и обычные пользователи

Кадр: телеграм-канал Павла Дурова

Истории в Telegram смогут публиковать только Premium-подписчики, пишет Telegram Info.

На платформе переводов мессенджера нашли запись, в которой сказано: “На текущий момент только подписчики Telegram Premium могут публиковать истории”.

Из этого текста можно предположить, что со временем функция станет доступна и обычным юзерам.

Также будет введено ограничение на публикацию определенного количества историй в сутки, но их количество пока неизвестно. Кроме того, платные подписчики, в отличие от обычных пользователей, смогут устанавливать таймеры на удаление историй.

Релиз сториc в Telegram ожидается в скором времени.

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