В Барнауле подвели итоги конкурса на разработку памятного знака медицинским работникам. Организаторами конкурса выступили Алтайский государственный медицинский университет, Министерство здравоохранения Алтайского края и Медицинская Палата Алтайского края.

Конкурс проводился среди студентов различных курсов, обучающихся на направлениях бакалавриата, специалитета и магистратуры Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета.

Основной целью было найти интересные архитектурно-дизайнерские решения для памятного знака, посвященного трудовой доблести врачей и всех медицинских работников. Памятный знак планируется установить в следующем году в рамках второго этапа благоустройства сквера Медиков.

Победителей определило экспертное жюри, в состав которого вошли председатель комитета по благоустройству города Барнаула Пётр Воронков, ректор Алтайского государственного медицинского университета Ирина Шереметьева, члены Союза Архитекторов России и Союза Дизайнеров России Михаил Диндиенко и Александр Деринг, член Союза Архитекторов России Дмитрий Индюков.

По итогам конкурса победители и призеры, а также отдельные участники, отмеченные жюри, были награждены.

Напомним, в 2022 году сквер Медиков обустроили по улице Чкалова вместо снесенных торговых павильонов. Здесь сделали плиточное покрытие и бюрдюры, установили фонари, систему подсветки и уличные скамьи, высадили порядка 60 деревьев.

Взято отсюда