Сегодня, 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, в Алтайском государственном техническом университете им. И. Ползуновапрошли спортивно-патриотические соревнования.

В рамках мероприятия студенты военного учебного центра АлтГТУ приняли участие в акции «Флаг единства». Под государственный гимн в манеже университета был развёрнут 14-метровый флаг Российской Федерации.

В мероприятии принял участие председатель комитета по делам молодёжи города Барнаула Александр Штебнер.

В рамках соревнований студенты проходят испытания на меткость (стрельба в тире), бег в полной амуниции, разбор автомата, отжимания, подтягивания и др.

Взято отсюда