Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на 2,5 года за превышение самообороны

Еще в прошлом году (6 августа) в Горно-Алтайске в районе автовокзала двое мужчин устроили драку. Когда местный житель стал разнимать дерущихся, потерпевший повалил его на землю.

С целью самозащиты, обвиняемый выстрелил из травматического пистолета с резиновыми пулями в голову потерпевшему, которого доставили в больницу, где он скончался.

Также, обвиняемый произвел выстрел в голову второму мужчине, который пытался оказать помощь раненному. Ему причинен легкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, ему назначили 2,5 года ограничения свободы, но приговор в законную силу ещё не вступил.

Судом удовлетворен гражданских иск потерпевших, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 2,3 млн рублей.