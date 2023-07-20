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Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на 2,5 года за превышение самообороны

редактор01 mins

Еще в прошлом году (6 августа) в Горно-Алтайске в районе автовокзала двое мужчин устроили драку. Когда местный житель стал разнимать дерущихся, потерпевший повалил его на землю.

С целью самозащиты, обвиняемый выстрелил из травматического пистолета с резиновыми пулями в голову потерпевшему, которого доставили в больницу, где он скончался.

Также, обвиняемый произвел выстрел в голову второму мужчине, который пытался оказать помощь раненному. Ему причинен легкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, ему назначили 2,5 года ограничения свободы, но приговор в законную силу ещё не вступил.

Судом удовлетворен гражданских иск потерпевших, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 2,3 млн рублей.

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