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Табун лошадей пытались незаконно провезти через границу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

31 лошадь незаконно пытались вывезти в Казахстан через границу в Кулундинском районе. Сотрудники таможни выявили сразу несколько нарушений: в сертификате было заявлено на 5 животных больше, кроме того, лошади не соответствовали половозрастной группе, а у 11 лошадей не было специальных чипов.

Выяснилось, что скакунов приобрели граждане Казахстана в Республике Алтай. В дальнейшем они собирались перевезти их на свою родину.

Сейчас животные помещены на изоляцию. Проводится проверка. По её результатам лошадей либо переместят в другое место, либо убьют, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Перевозчики привлечены к административной ответственности. Все затраты, связанные с содержанием животных и проведением карантинных мероприятий, возложены на нарушителей.

Взято отсюда
горняк

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