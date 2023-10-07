31 лошадь незаконно пытались вывезти в Казахстан через границу в Кулундинском районе. Сотрудники таможни выявили сразу несколько нарушений: в сертификате было заявлено на 5 животных больше, кроме того, лошади не соответствовали половозрастной группе, а у 11 лошадей не было специальных чипов.

Выяснилось, что скакунов приобрели граждане Казахстана в Республике Алтай. В дальнейшем они собирались перевезти их на свою родину.

Сейчас животные помещены на изоляцию. Проводится проверка. По её результатам лошадей либо переместят в другое место, либо убьют, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Перевозчики привлечены к административной ответственности. Все затраты, связанные с содержанием животных и проведением карантинных мероприятий, возложены на нарушителей.

Взято отсюда

горняк