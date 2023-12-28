К 29 годам он оставил заметный след в российском шоу-бизнесе

Сегодня стало известно о смерти Дмитрия Красилова — обаятельного танцора, который особенно прославился после клипа Uno группы Little Big. Но известен парень был не только сотрудничеством с музыкантами. Мы вспомнили самые яркие появления танцовщика, который очаровал публику, а та в ответ одарила его народным прозвищем «Пухляш».

Впервые зрители познакомились с Дмитрием в четвертом сезоне шоу «Танцы» в 2017 году. Невысокий рыжебородый молодой человек, залетевший на сцену проекта, кажется, с первых секунд влюбил в себя жюри.

— Какой ты, сразу позитивчика дал, — отметил Сергей Светлаков, который был тогда в жюри.

А Мигель, бывший в то время наставником конкурсантов, обратив внимание на позу Дмитрия, свойственную танцорам вога, спросил:

— К какому дому вы принадлежите?

В вог-домах собираются танцоры с единой философией, единым желанием окунуться как можно глубже в саму суть всей культуры. Первый вог-дом в мире появился в конце 1970 года и назывался он The House of LaBeija.

Не раздумывая ни секунды, «Пухляш» ответил:

— К дому культуры города Заринска.

То, что происходило дальше, вызвало бурные и долгие аплодисменты в зрительном зале.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Танцы / Rutube.ru

Пусть в «Танцах» Дмитрий и не победил, он стал, пожалуй, самым запоминающимся участником проекта, о котором говорили еще долго после шоу. В особенности его популярность взлетела после клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты должны были представить Россию на «Евровидении» в 2020 году.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяНа видео присутствует Илья Прусикин — признан в РФ иностранным агентом в 2023 году

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube.com

Кстати, именно после этого клипа за Дмитрием и закрепилось прозвище «Пухляш» — так назвали его зрители, и это прижилось.

После клипа на песню Uno Дмитрий продолжил сотрудничество с Little Big и еще не раз появлялся в видео группы.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяНа видео присутствует Илья Прусикин — признан в РФ иностранным агентом в 2023 году

Видео: Little Big / YouTube.com

Вскоре многие стали воспринимать Дмитрия как полноценного участника Little Big. И когда основной состав группы распался, а часть ее участников переехала за границу, многие сочувствовали «Пухляшу», хотя сам он не раз подчеркивал, что был независим и не состоял в группе.

— Не было такого, что ребята взяли меня к себе в группу, а потом с позором выгнали, как это подали СМИ. Вышло интервью Антохи Лиссова, в котором он странно высказался. И все подумали, что меня прогнали из коллектива, — рассказывал Дмитрий. — Мы с Антоном даже поговорили после этого, и он подтвердил, что не имел в виду ничего плохого. Мы не враги, разошлись без криков и ссор, сейчас можем иногда переписываться в соцсетях. Я же не был участником группы Little Big, я просто приглашенный актер.

Позже, где бы ни появился «Пухляш», его везде просили станцевать. На «Авторадио» его короткое, но яркое выступление подписали: «Такого танца Красилова еще никто не видел».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Авторадио / YouTube.com

В сентябре 2021 года танцор стал ведущим шоу «Караоке в большом городе» на МУЗ-ТВ, в котором он раскрывал вокальный потенциал и таланты жителей крупных городов по всей стране.

— Мы снимали в Краснодаре, Анапе, Сочи, Екатеринбурге, Казани и Самаре. Да, мы просто ходили по городу и приглашали людей спеть в караоке, — рассказывал Дмитрий нашим коллегам из издания StarHit. — Женщины, например, в купальниках лежат на пляже в Анапе, а мы им: «В караоке надо». А они нам: «Идите в баню, мы год копили деньги, чтобы приехать на море, никуда не пойдем». Или наоборот — приглашаешь одного человека, а он: «Подождите, сейчас я еще маму, папу, бабушку, дедушку позову, мы все поем, у нас поющая семья». Большинство людей, кстати, очень хорошо поет. Я иногда смотрел на человека и думал: «Ты кто такой, зачем взял микрофон?» А он начинает петь — и до слёз, до мурашек.

Послушав пение других людей, Дмитрий и сам решил показать свои вокальные данные. Одна из его песен так и называлась — «Пухляш».

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяНа прозвище «Пухляш» танцор никогда не обижался — даже сам себя так называл. Есть у него и одноименная песня

Видео: Димасик KRASILOVE / YouTube.com

Многие предостерегали Дмитрия от проблем с лишним весом. Но танцор всегда был активен и никогда не жаловался на здоровье.

Даже накануне трагедии ничего не говорило о том, что Дмитрий плохо себя чувствует. Как рассказала в беседе с MSK1.RU его близкая подруга, певица Анастасия Негода, которая виделась с ним незадолго до смерти «Пухляша», на здоровье он не жаловался — шутил и смеялся.

— Кажется, что это всё — какая-то шутка и неправда. Надеюсь, что кто-нибудь напишет, что это просто ошибка. Мы вместе работали на канале «МУЗ-ТВ» и вчера вместе были на премьере фильма. Он, как обычно, шутил. Мы даже записали новогоднее поздравление. Дима со всеми своими фанатами сфотографировался, был очень веселый и бодрый, — рассказала Анастасия.

Соцсети также удивляются, как быстро случилась трагедия. Еще накануне актер был на презентации фильма «Новогодний ол инклюзив» в московском кинотеатре, а уже через сутки его не стало.

О дате, времени и месте прощания с Дмитрием Красиловым родные и близкие сообщат позднее.

Взято Источник

28.12.2023