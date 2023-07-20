ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА “ИНФОЗНАЙКА” В АВГУСТЕ
Образование
Какие лаборатории и центры откроются в АлтГУ по программе «Приоритет 2030»
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Образование
Абитуриенты с высоким баллом ЕГЭ в Алтайском ГАУ хотят стать агрономами, ветеринарами и инженерами

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье87 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование70 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика76 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Такой день. Гибель пропавшего подростка и необычайный закат в Барнауле

редактор01 mins

О главных событиях Алтайского края за 20 июля

Фото: amic.ru

13-летнего мальчика, которого пять суток искали в Алтайском крае, обнаружили мертвым в реке. Для определения причин смерти правоохранители назначили необходимые экспертизы.

20 июля в Барнауле подходит к концу. К вечеру жителей краевой столицы природа решила порадовать невероятно красивым закатом. В небе сегодня есть все: розовеющие тучи, радуга, разряды молний. Лучшие снимки июльского неба вы можете увидеть в фотоподборке amic.ru.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 20 июля, посетил Тальменку. Там он осмотрел новую школу, которая откроется 1 сентября. Кроме того, он посетил агропредприятие, в котором планируют поселить шесть тысяч коров. В ходе своей поездки глава региона отметил важность поддержки таких организаций и их роль в развитии сел края.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению о совершении иных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки в Барнауле. По информации ведомства, инцидент произошел 19 июля 2023 года в Ленинском районе краевой столицы. Мигрант на своем автомобиле следовал за 11-летней девочкой и занимался рукоблудием. Ребенку удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего преступник скрылся с места происшествия.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News