Арсений Бородин известен как солист группы «Челси», от которой визжали все девочки в 2006-м после «Фабрики звезд». На телешоу 17-летний барнаулец попал без копейки денег. Но в итоге остался в Москве, став звездой мальчиковой группы. Недавно певец выступал в Бийске. NGS22.RU поговорил с артистом о Барнауле, деньгах и ностальгии. Мы встретились в кофейне «Центральная». Арсений ненадолго опоздал, но предупредил об этом заранее и извинился. В толстовке и кроссовках никто не узнал в нем звезду. Для барнаульцев он остался своим.

«Вот моя школа, вот мой дом»

— 20 февраля вы выступили на открытии первенства СФО по боксу в Бийске. Как всё прошло?

— По высшему разряду. Организаторы — большие молодцы. Для юниоров, которым 15–16 лет, — просто супермероприятие. Я согласился, не раздумывая. Не было какого-то фильтра. Я всегда рад выступать. Тем более на родной земле. Приехал со своим оборудованием, музыкантами, всеми делами. Такие концерты я больше всего люблю.

— Часто приезжаете в Барнаул просто в гости?

— У меня тут мама, бабушка, родная сестра, троюродные братья и сестры все здесь. В последнее время приезжаю чаще: в год по два-три раза. Но бывали года, когда удавалось и по 5–6 раз, потому что концертов было меньше. Мог погостить и две недели. Мне нравится окунуться во всю эту барнаульскую жизнь. Бродить по местам детства, проживать те же чувства и эмоции. Для меня это важно, поэтому по возможности приезжаю просто отдохнуть.

— Куда идете первым делом?

— У меня есть классический маршрут. Я прогуливаюсь по улицам, где что-нибудь в детстве интересное было: мы с пацанами хулиганили. Или где-нибудь я получил первый раз по башке. Еще маршрут до школы. Я учился в лицее «Сигма» на улице Шукшина. Вчера прогулялся туда, записал stories. Показал: вот моя школа, вот мой дом. Всем [подписчикам] очень понравилось.

В школу тоже захожу, конечно. В прошлом году был на последнем звонке. Речь толкал секунд на 30. Так, по-легкому, чтобы вдохновить. А потом взял еще и песню спел. Было классно.

— Как по-вашему, Барнаул в последние годы сильно изменился?

— За 35 лет я много где побывал: разные города, страны, и понял вот что: небольшие города — это самое прекрасное, что может быть. Если в них вкладывают деньги, развивают. Делают что-то аккуратно, а не просто небоскребов нашлепают. На том же проспекте Ленина это было бы ужасно — это историческая улица с советскими постройками.

Нужно, я считаю, поддерживать то, что было изначально в город заложено. Но и некоторые перемены неизбежны. Например, Речной вокзал пришлось снести, потому что он не функционировал давно. Это просто высасывание денег в никуда. В целом, Барнаул меняется в лучшую сторону, я думаю.

«Я очень коварный человек»

— Как вы сейчас вспоминаете период группы «Челси?» Она же была невероятно популярной. «Чужая невеста» в 2006-м звучала из каждого утюга.

— Вспоминаю по-доброму. Это было, знаете, как колледж. Сейчас я уже на сто голов выше как артист. Но я бы таким не стал, не пройдя эту школу. Я очень коварный человек и изначально всё просчитал (смеется). Я понимал, что у меня нет папы-банкира с кучей денег, чтобы взять и сразу записать суперальбом с каким-нибудь хитмейкером. Чтобы чик — и сразу на гастроли. На это всё нужны огромные деньги. Я к этому пришел через тяжелую рутинную работу. Когда ты долбишь, долбишь в одну точку, и потом у тебя получается.

Всё должно быть вовремя. Я только с возрастом это понял. Когда на тебя в 17 лет сваливается бешеная популярность. Спускаешься в метро, и все люди на тебя смотрят. И ты такой думаешь: «Наверное, надо покупать машину». Но это быстро проходит. А есть другая, качественная популярность — когда тебя любят год, два, пять, всегда. К тебе на концерты ходят, с тобой вырастают.

— Но вы же всё равно были сверхизвестными. При этом в одном из интервью говорили, что гонорары у вас были небольшие. На что хватало?

— На какие-то обычные вещи, не «лухари» и супер-пупер. На машину, например. Я в Барнауле пел в кафе и ночных клубах в 2003–2004-м и зарабатывал 150, 300 рублей. А потом бац, приехал в Москву — и мне 100 долларов дали. Я думаю: «Ого, доллары, в первый раз вижу».

Конечно, была звездная болезнь. Я борзеть начал. Забивать на что-нибудь, трубки не брал, когда родители звонили. Такой противный стал говнюк. Это был юношеский максимализм, я сейчас думаю. Единственное — на зрителя я его никогда не переносил. Всегда выходил и работал на все сто. Мы никогда под фонограмму не пели, как бы ни было тяжело. Болеешь, не болеешь — всегда вживую.

— Вопрос от всех поклонниц «Челси». Так почему вы все-таки распались?

— Я не знаю, откуда пошла эта тема, что мы распались. Этого не было. Просто Рома Архипов уехал жить в США. Но он вернулся в Москву в 2018–2019-м. В 2013-м я пошел к Виктору Дробышу, попросил отдать репертуар «Челси». Он отдал. Мы начали с пацанами работать. Сами решали все вопросы с менеджментом, документами и прочим. Но потом, наверное, повзрослели и захотели заниматься своими карьерами отдельно.

— А сейчас насколько выросли ваши гонорары? Сколько стоит ваш концерт?

— Гонорары с начала 2000-х, разумеется, выросли в разы. Но сколько стоит концерт, сказать не могу — коммерческая тайна. Уточню лишь, что о миллионах речи не идет. Это парадокс: денег у меня сейчас больше [чем во времена «Челси»], но популярности меньше.

— Как по-вашему, почему сейчас в интернете такая волна ностальгии в том числе по старым песням? Из-за чего многих так тянет в прошлое.

— Сейчас кризис творческий не только в России, во всём мире. Концерты мировых звезд на крупнейших площадках отменяются, потому что не продали билеты. Очень выросли цены на аренду зала, прокат оборудования. Артисты понимают, что организовывать концерты просто невыгодно. Всё изменилось.

Но в то же время и изменилась наша аудитория. Девочки, которые фанатели от «Челси», выросли. У них как-то сложилась жизнь: замужество, дети. Они думают: «Ну давай в прошлое сходим». И тут у группы или исполнителя начинается вторая волна популярности.

Они [эти девочки] хотят посмотреть на нормальных гетеросексуальных пацанов в костюмах.

«Больше никто, кроме алкоголя, и не был со мной»

— Вы на сцене уже более 15 лет. В Москве давно живете. А про родной город не забыли. Хотя такое часто бывает среди артистов. Как думаете, почему?

— Те, кто забывает родной город, — засранцы (смеется). Я не знаю, почему так происходит. Я глубоко убежден, что в таком случае речь идет о несчастных, травмированных людях. Может быть, их не любили, доводили родители. У всех разная жизнь. Не все о своих трудностях рассказывают. Некоторые просто уезжают, и всё — будто никогда тут не были. Но если у человека был здоровый опыт, он будет родной город с любовью вспоминать.

Вопрос ведь в том, насколько человек сильный. Как он умеет принимать даже какие-то негативные моменты, прощать людей. Смотреть на трудности как на опыт. Осуждать тут никого, конечно, нельзя. Только пожелать удачи.

— Вы как раз рассказывали, что тяжелые времена, после смерти брата и расставания с Настей Ивлеевой, переживали с алкоголем. Как это закончилось?

— Больше никто, кроме алкоголя, и не был со мной. Ну вот сила воли помогла справиться. И близкие в нужный момент сказали: «Хватит заниматься самобичеванием. Это отвратительно».

Помню, после очередной гламурной вечеринки в Москве я вернулся в свою квартиру, у меня там всегда был бар с кучей всего. Везде всё было заставлено алкоголем. Из каждой страны привозил. А за день до этого одна моя знакомая, психолог, хорошо вправила мне мозги. Напомнила, зачем я вообще в Москву приехал — артистом быть. Она спросила, добился ли я всего, чего хотел?

Этот вопрос меня тогда выбил из колеи. С тех пор я не пью вообще: ни по праздникам, ни чуть-чуть. Никак. Мне это не нужно для веселья абсолютно.

— Сегодня, в 35 лет, жалеете ли вы о чем-то? Что в жизни хотели бы изменить, будь такая возможность?

— Нет. У меня такой принцип еще с юношества сформировался: если что-то делаешь, потом никаких сожалений. Я отдаю себе отчет обо всех решениях и их последствиях. Анализирую, конечно. Да, я совершал какие-то плохие поступки. Ну пусть они будут. Я бы ни одного не изменил. Значит, так должно быть. Let it be.

