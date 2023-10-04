04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

Тренеры Свинин и Жук: нам очень нравится тема ритм-танца — музыка 80-х, это наша молодость

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Тренер Жук: мне очень понравилась программа фигуриста Самарина под музыку 80-х

Тренеры по фигурному катанию Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «Газете.Ru» рассказали, как готовились ставить ритм-танцы на тему «Музыка 80-х» для сезона-2023/24.

«Нам очень нравится эта тема — музыка 80-х, это же наша молодость, — сказала Жук. — Когда стало известно, что будет такая тема, я месяцами в машине слушала разные песни, настроение поднималось сразу. Интересно, что ребята подхватили все это, им тоже понравилось, хотя в те годы они еще не родились.

Мы смотрели много записей, сами вспоминали, как раньше танцевали, пытались этот дух перенести на лед. У нас есть и Мадонна, и Boney M., и Funcytown от Lipps, и Сэм Браун, и ABBA. Мне кажется, что и одиночники с парниками вдохновились. У Саши Самарина очень понравилась музыка и программа».

Свинин высоко оценил уровень танцевальных дуэтов на контрольных прокатах сборной России.

«Общий уровень в стране очень неплохой, большое количество пар достойны внимания. Интересно понаблюдать, кто как будет выступать и показывать себя», — отметил специалист.

Ранее стало известно, когда Костомаров установит протезы на ампутированные руки.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости