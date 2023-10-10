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Вместе с героями известной мультипликационной франшизы головной боли предпринимателям может добавить “котенок Басик” и другие популярные детские персонажи

Сразу несколько предпринимателей в Алтайском крае вновь столкнулись с уже привычной для многих коллег проблемой: на них подают в суд правообладатели детских мультипликационных франшиз. Соответствующие иски размещены в картотеке краевого арбитражного суда.

05 октября, 19:27 Алтайская предпринимательница задолжала корейской фирме больше 300 тысяч рублей

Женщина должна была выплатить компенсацию за нарушение авторских прав еще в 2021 году, но до сих пор этого не сделала. Правообладатель просит наказать приставов

Так, только в сентябре и октябре компания “Сеть Телевизионных Станций” (то есть канал “СТС”) подала сразу семь исков, которые связаны с нарушением прав на их интеллектуальную собственность: товарные знаки и изображения персонажей мультсериала “Три кота”.

Сумма исковых требований варьируется: от тех, кто использовал лишь один товарный знак, компания требует от 10 до 20 тысяч рублей.

А вот одну из предпринимателей откровенно не повезло: “покушение” на “Лапочку”, “Нудика”, “Сажика” и других героев правообладатели оценили в общей сложности в 190 тысяч рублей. Причем стоимость различных товарных знаков, согласно “тяжеловесному” иску, варьируется: “Лапочка” и “Сажик” тянут лишь на 10 тысяч, в то время как товарный знак “Папа” уже на все 30 тысяч рублей.

Напомним, первый иск “СТС” против алтайских предпринимателей появился еще в 2019 году. Тогда канал требовал от бизнесмена 340 тысяч рублей за нарушение права на некие “произведения изобразительного искусства”.

Помимо “СТС” желающих привлечь предпринимателей региона за нарушения в сфере интеллектуальной собственности немало. Еще два иска в сентябре и октябре подал предприниматель Рафисов Юсупов, и посвящены они мягким игрушкам “котенок Басик” и “зайка Ми” . Причем отдельным товарным знаком выступает “мордочка Басика”. Также нужно отметить, что Юсупов обращался в арбитражный суд Алтайского края и в прошлом, причем многократно.

Взято отсюда

горняк