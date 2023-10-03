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Украина и Франция подписали расширение военно-промышленного сотрудничества

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Французские и украинские ВПК подписали 16 соглашений в Киеве

Французские и украинские военно-промышленные компании подписали 16 соглашений в Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

В частности, компания-производитель колесных САУ Caesar Nexter сообщила о новых поставках артиллерии для ВСУ.

«Шесть Caesar будут направлены Nexter в дополнение к 18 установкам, переданным французской армией, и 12 САУ, которые Украина приобрела у компании напрямую», — указано в сообщении французского минобороны.

Кроме того, были заключены контракты на установку вооружений на транспортные средства ВСУ, а также на ремонт колесных танков AMX-10 RC.

Ранее ВСУ скоординировали с западными кураторами планы наступления в октябре — такое мнение высказали в силовых структурах России. Речь идет о согласовании действий Киева с Лондоном и Вашингтоном — ВСУ сосредоточили крупную группировку морской пехоты в Николаевской области для форсирования реки Днепр.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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