Украинский дипломат рассказал о переговорах с Францией о поставках ракет и средств ПВО

Посол Украины Омельченко: Париж может дать Киеву дальнобойные ракеты и ПВО

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко рассказал о переговорах по передаче Киеву Парижем дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает украинское издание «Левый берег».

«Еще одна актуальная потребность — запчасти, потому что все, что нам поставили, усиленно эксплуатируется и изнашивается. Мы с Францией уже работаем над решением этой проблемы», — заявил украинский дипломат.

Он добавил, что во Франции гарантировали Украине Киеву регулярные поставки снарядов калибром 155 мм и сообщило, что для этого «профильные предприятия Франции перешли в чрезвычайный режим работы», а темпы изготовления решили нарастить втрое.

До этого Франция передала Украине пробную партию ракет SCALP.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

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