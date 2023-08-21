Умер первый гендиректор «КамАЗа»

Первый гендиректор компании «КамАЗ» Лев Васильев умер на 99-м году жизни

Умер первый гендиректор компании «КамАЗ» Лев Васильев, ему было 98 лет. Об этом сообщается на официальном сайте города Набережные Челны.

Мэр города Наиль Магдеев в ходе совещания отметил его вклад в становление и развитие города, а также принес слова соболезнования родным, близким и коллегам Васильева, отметили в администрации города.

Магдеев назвал Васильева легендарным человеком и отметил, что он был участником Великой Отечественной войны.

«С первых дней строительства Лев Борисович приехал в чистое поле и с соратниками смогли за шесть лет создать автомобильный завод.16 февраля 1976 года удалось выпустить первые грузовые автомобили КАМАЗ», — сказал он.

Васильев находился на должности гендиректора компании с 1969 года по 1981 год. В 1981—1983 годах он был гендиректором производственного объединения «Москвич» и автомобильного завода им. Ленинского комсомола. С 1983 года — заместитель председателя Госплана СССР. С 1984 года — министр машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. С 1988 года — заместитель Председателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

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