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Юная жительница Барнаула Алина Гаммершмидт получила новогодний подарок от главы города

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Юная жительница Барнаула Алина Гаммершмидт получила новогодний подарок от главы города

Юная жительница Барнаула Алина Гаммершмидт получила новогодний подарок от главы города

Напомним, глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». С новогодней ели глава города снял шарик с желанием шестнадцатилетней Алины Гаммершмидт. Она попросила в подарок серию книг о Гарри Поттере. 

Сегодня, 28 декабря, в администрации Барнаула Алине Гаммершмидт вручили новогодний подарок. Кроме книг о Гарри Поттере, Алина получила в подарок том с произведениями Александра Сергеевича Пушкина и книгу «Барнаул – город трудовой доблести», в которую вошли уникальные документы о трудовом подвиге барнаульцев в годы Великой Отечественной войны.

Взято отсюда

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