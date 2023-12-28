Напомним, глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». С новогодней ели глава города снял шарик с желанием шестнадцатилетней Алины Гаммершмидт. Она попросила в подарок серию книг о Гарри Поттере.

Сегодня, 28 декабря, в администрации Барнаула Алине Гаммершмидт вручили новогодний подарок. Кроме книг о Гарри Поттере, Алина получила в подарок том с произведениями Александра Сергеевича Пушкина и книгу «Барнаул – город трудовой доблести», в которую вошли уникальные документы о трудовом подвиге барнаульцев в годы Великой Отечественной войны.

Взято отсюда