В администрации Барнаула прошло совещание по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года. В совещании приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, заместитель Председателя Правительства Алтайского края Денис Губин, глава города Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, представители АКЗС, регионального правительства, избиркома, правоохранительных органов, руководители администраций районов Барнаула, заместители главы администрации города.

По информации заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Оксаны Финк, общая численность избирателей в Барнауле по данным на 1 января 2024 года составила 529 796 человек. В ходе подготовки к выборам в городе сформировано 6 территориальных избирательных комиссий, образован 261 избирательный участок. Также будет организовано 6 участков для голосования лиц, не имеющих регистрации по месту жительства, и 12 участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта.

В рамках президентской избирательной кампании предусмотрено три способа голосования. Традиционным остается голосование на избирательных участках. Второй способ, который становится все более популярным особенно среди молодых избирателей, – дистанционное электронное голосование (чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться через сайт Госуслуги с 29 января по 11 марта). Также возможно голосование вне помещения, выезд членов участковой избирательной комиссии на дом к избирателям.

Впервые в городе Барнауле будет реализован проект «Информ УИК», в рамках которого члены избирательных комиссий будут осуществлять подомовой обход избирателей. «Основная цель проекта – информировать избирателей о датах проведения выборов Президента РФ и формах голосования», – отметила Ирина Акимова. В рамках проекта в городе будет работать 1 178 членов УИК. Старт проекта запланирован на 17 февраля.

Участники совещания обсудили вопросы информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной кампании, взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления с избирательными комиссиями разных уровней; отдельно остановились на подготовке избирательных участков, обеспечении безопасности участников процесса голосования.

Фото Михаила Полубедова, “Вечерний Барнаул”

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