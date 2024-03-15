Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел совещание по реализации мероприятий, связанных с реконструкцией артезианского водозабора в поселке Казенная Заимка по ул.Соколиная, 55.

В совещании приняли участие глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко, генеральный директор ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» Андрей Полюго, руководители ООО «РВК.Экосервис» Дмитрий Масловский, ООО «Навигатор» Андрей Рубцов, комитета по энергоресурсам и газификации, представители ФБУ «РосСтройКонтроль», подрядных организаций.

Реконструкция водозабора проводится в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», инициированного президентом России и направленного на повышение качества питьевой воды в субъектах Российской Федерации. На эти цели выделено 125,3 млн рублей.

Проектом предусмотрены установка двух резервуаров чистой воды по 500 м/куб каждый, монтаж станции доочистки питьевой воды, реконструкция 2-х из 3-х существующих скважин и бурение новой дополнительной, строительство внутриплощадочных инженерных сетей, установка насосного оборудования.

Председатель городского комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков напомнил, что решение о реконструкции водозабора в Казенной Заимке было принято на основе обращений жителей поселка по поводу некачественной воды и ее отсутствия в часы максимального разбора.

«Жалобы стали следствием того, что водозабор, как и основная часть инженерной инфраструктуры в Казенной Заимке, был построен за счет собственных средств жителей без разработки соответствующей проектной документации, со временем перестал справляться с возросшей нагрузкой (в связи с увеличением количества домовладений в поселке) и отвечать современным техническим требованиям», – уточнил руководитель профильного комитета.

Артезианский водозабор вместе с другими объектами водоснабжения в Казенной Заимке был оформлен в муниципальную собственность и передан по концессионному соглашению в ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

С момента заключения муниципального контракта на реконструкцию водозабора (март 2023г.) подрядчиком ООО «РВК.Экосервис» выполнено порядка 47 процентов всех запланированных работ.

«К настоящему времени на объекте пробурена скважина, подготовлен фундамент под резервуар чистой воды, завершен монтаж стен резервуара, в стадии завершения монтаж стен и кровли станции водоочистки. По договору с субподрядчиком ООО НПО «Акватех» закуплено оборудование для комплексной станции водоподготовки питьевой воды», – доложил директор ООО «РВК.Экосервис» Дмитрий Масловский.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с внесением изменений в проектную документацию, организацией и соблюдением графика проведения работ на объекте.

Подводя итог совещания, Сергей Татьянин акцентировал внимание участников на важности реконструируемого водозабора для населения пригородного поселка Казенная Заимка и необходимости ввода его в эксплуатацию в соответствии с условиями контракта – в текущем году.

Сергей Татьянин:

– Объект водоснабжения в пригороде Барнаула находится на особом контроле администрации города. Будут приложены все усилия для того, чтобы запланированные в рамках нацпроекта работы по реконструкции водозабора были выполнены качественно и в срок.

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