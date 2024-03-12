Совещание провел глава города Вячеслав Франк. В нем приняли участие начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Николай Губерт, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, начальник УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров, начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Максим Чертов, заместители главы администрации города, руководители органов местного самоуправления.

На совещании обсуждались вопросы обеспечения бесперебойной работы участковых избирательных комиссий и безопасности граждан в процессе голосования.

В дни проведения выборов Президента Российской Федерации, которые продлятся 15-17 марта, на территории Барнаула будут работать 273 участковых избирательных участка, из них 261 основных, 12 – в местах временного пребывания. Помещения для голосования расположены в 131 здании. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 часов.

В работе участковых избирательных комиссий планируют использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). «Избирательные участки, на которых будут установлены КОИБ, и места проведения голосования, не оборудованные резервными линиями электроснабжения, взяты на особый контроль; аварийные бригады в дни проведения голосования будут усилены», – доложил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин. Он также отметил, что в адрес ресурсоснабжающих организаций направлены письма о необходимости устранения аварий на бесхозяйных сетях электроснабжения и прекращения проведения плановых отключений коммунальных ресурсов и земляных работ в дни проведения голосования.

По информации заместителя главы администрации города по экономической политике Сергея Рябчуна, 16 и 17 марта с 08.00 до 17.00 часов в 120 пунктах голосования будут работать торговые точки по реализации продовольственных товаров и продукции общественного питания (выпечка, горячие и прохладительные напитки). «Торговое обслуживание организовано силами местных товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей, которые являются постоянными участниками городских специализированных продовольственных ярмарок. Их продукция хорошо знакома барнаульским покупателям своим качеством и сниженными ценами в сравнении с торговыми сетями», – отметил заместитель главы администрации города.

Подводя итог совещания, глава города Вячеслав Франк сказал:

– Наша задача – создать безопасные и комфортные условия как для избирателей, так и для участковых избирательных комиссий. Необходимо отработать все нюансы, чтобы выборы прошли открыто, в полном соответствии с законом.

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