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В администрации президента назвали Россию ковчегом человечества

редактор01 mins

Российский флаг. Архивное фото

Россия – один из центров мирового устройства, создающий стратегический баланс цивилизаций, она выступает за уважение собственных моделей развития, заявил на форуме “Территория смыслов” начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. «”Россия – один из центров мирового устройства, создающий стратегический баланс цивилизаций: Востока и Запада, Севера и Юга. Это “ковчег человечества”, который хранит природные богатства и экологическое достояние всемирного значения, культурно-исторические традиции и духовно-нравственные ценности, без которых нет будущего”, – сказал он. Слова Харичева приводятся в пресс-релизе организаторов форума.

На встрече с молодыми политиками, управленцами, представителями органов власти и правоохранительных структур Харичев рассказал о миссии России в мировом сообществе и отметил, что РФ является образцом многокультурного общества, где возможности самобытного развития каждого народа сочетаются с прочным единством всей страны, а также оплотом устойчивой международной системы, основанной на уважении к национальным интересам и суверенитету. «”Мир должен быть многополярным. Мы за уважение собственных моделей развития и выступаем против унификации. Гарант мировой стабильности в суверенитете стран. Все должны иметь равные возможности”, – отметил Харичев.

Кроме того, по его словам, нужно делать всё, чтобы сохранить многообразие России как общества межнационального мира и гармонии религиозных конфессий. «”Нашей стране нужны созидатели и коллективисты, патриоты и ответственные личности с активной гражданской позицией, люди, готовые к командной работе, реализующие себя в пространстве уважения и доверия в обществе. Одна из констант России, которая переходит из эпохи в эпоху, – способность приспосабливаться к трудным ситуациям и уметь их преодолевать”,- сказал Харичев.

Взято отсюда
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