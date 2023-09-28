28.09.2023

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В Алтайском крае появился Клуб спидкубинга

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сообщество любителей скоростной сборки кубика Рубика и подобных ему головоломок организовали студенты Алтайского госуниверситета.

Раньше они учились и соревновались в узком кругу единомышленников. Теперь же готовы рассказывать о своём хобби и учить всех желающих. В среднем 16 секунд нужно Егору Соломатову, чтобы собрать классический кубик Рубика 3х3. Тех, кто хочет научиться также, Егор вместе с единомышленниками ждёт в Барнаульском клубе спидкубинга, то есть клубе по скоростной сборке головоломок. Клуб появился ещё год назад, на базе госуниверситета, для студентов. Теперь Егор решил расширить аудиторию: набрать две группы по 15 человек. И детей, и взрослых. Помогать Егору обучать других будут его товарищи-спидкуберы. Уже за пять занятий они обещают научить собирать кубик за полминуты. А вообще, бесплатный курс рассчитан на три месяца – с постепенным усложнением головоломок. Чтобы собрать любую из головоломок, нужно запомнить специальные алгоритмы. Их не так много, и, как говорят спидкуберы, они не слишком сложные – максимум десять поворотов граней кубика. Светлана Баскакова тоже будет инструктором клуба. Её фишка – сборка кубика вслепую. Она отлично тренирует зрительную память, что пригодится и в учёбе, и в любом другом деле. Алгоритмы здесь тоже работают, но ещё подключаются и фантазия, и ассоциативное мышление. Чтобы попасть в барнаульский Клуб спидкубинга, нужно зарегистрироваться в специальной форме – она размещена в паблике клуба ВКонтакте. Занятия ребята планируют начать в октябре.

Елена Лопатина

Взято отсюда
город горняк

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