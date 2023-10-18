Операция направлена на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных связанных с ней противоправных деяний, были проверены сельскохозяйственные объекты на территории Целинного района.

В результате пресечено 164 административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами, проживающими на территории края и незаконно осуществляющими трудовую деятельность.

Целинным районным судом в отношении 20 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы страны.

В отношении лица, незаконно привлекшего иностранных граждан к трудовой деятельности и предоставившего им помещения для проживания, составлено 146 административных материалов.

В целом, в течение недели, на территории городов и районов края выявлено более 700 административных правонарушений, проверено более 5 800 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Взято отсюда

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