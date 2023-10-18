19.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
В Барнауле стартовал Кубок Сибири по плаванию
Политика
«Час с председателем Крайизбиркома». Ирина Акимова приняла участие в заседании Общественной палаты, где обсуждался опыт общественного наблюдения на выборах Губернатора Алтайского края
Политика
В Алтайском крае сформировано региональное Правительство
Общество
22-летний житель Михайловского района признан виновным в избиении подростка и грабеже
Общество
В Алтайском крае прошла Федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2023»
Образование
В барнаульских школах умеют преподавать физику интересно

Коллекция категорий

Бизнес200 Новости
Здоровье465 Новости
Новости Алтай2057 Новости
Новости Горняк234 Новости
Образование237 Новости
Общество475 Новости
Объявления80 Новости
Политика440 Новости
Спорт264 Новости
Платим за интересные новости!

В Алтайском крае прошла Федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2023»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Операция направлена на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных связанных с ней противоправных деяний, были проверены сельскохозяйственные объекты на территории Целинного района.

В результате пресечено 164 административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами, проживающими на территории края и незаконно осуществляющими трудовую деятельность.

Целинным районным судом в отношении 20 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы страны.

В отношении лица, незаконно привлекшего иностранных граждан к трудовой деятельности и предоставившего им помещения для проживания, составлено 146 административных материалов.

В целом, в течение недели, на территории городов и районов края выявлено более 700 административных правонарушений, проверено более 5 800 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Взято отсюда
новости Локтевский

Добавить комментарий

Похожие новости