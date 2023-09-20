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В Алтайском крае спасатели провели масштабные тактические учения - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В Алтайском крае спасатели провели масштабные тактические учения

ГОРНЯК2201 mins

Учения прошли на базе барнаульской ТЭЦ-2.

Личный состав пожарно-спасательных отрядов МЧС отрабатывал свои действия на пожаре. ТЭЦ-2 в качестве места тренировки выбрали, конечно, не случайно. Она обладает сложной инфраструктурой, использует в работе большое количество горючих веществ и химикатов. По легенде учений, на момент прибытия первого подразделения произошло возгорание в кабельном тоннеле. Тушение такого пожара, а также эвакуация и спасение людей, требуют большего количества сил и средств пожарной охраны, а также служб жизнеобеспечения. Пожарно-тактические учения проводили сегодня по всему краю. Польза от них очевидна: личный состав детально знакомится с внутренним устройством объектов, оценивает доступность путей эвакуации и подъезда специальной техники.

Елена Тарасова

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