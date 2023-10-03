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В Алтайском крае стартовал осенний призыв на военную службу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Он продлится три месяца.

Призывать будут молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение по организации осеннего призыва. В нем дана рекомендация оказывать содействие военному комиссариату, в частности, «уделить особое внимание гражданам, находящимся в длительном розыске». В документе подчеркивается, весной этого года не были оповещены о явке на призывную комиссию 1 597 человек. Недостаточную оперативность проявили комиссариаты Бийска, Рубцовска, некоторых районов Барнаула и ряда сельских муниципалитетов. Начиная с этого года, максимальная сумма штрафа за неявку в военный комиссариат без уважительной причины достигла 30 тысяч рублей.

Взято отсюда
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