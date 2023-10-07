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В Алтайском крае в октябрьские выходные потеплеет до +20 градусов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Виталий Барабаш

Синоптики прогнозируют, что бабье лето продлится до 12 октября, а затем начнется понижение температуры воздуха и дожди с мокрым снегом

Днем 7 октября в Алтайском крае температура воздуха составит около +14…+19 градусов. Осадков в этот день не ожидается, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

В утренние часы местами возможен туман. Ветер подует северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле в субботу до +14…+16 градусов и без осадков. Утром возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В воскресенье, 8 октября, в Алтайском крае +1…+6 ночью и до +15…+20 градусов ночью, в отдельных районах возможен небольшой дождь, гроза.

Взято отсюда
горняк

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