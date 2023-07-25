В алтайском селе простятся с 22-летним мобилизованным участником СВО

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Мобилизованный молодой мужчина погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Военнослужащего похоронят в Мамонтовском районе

17 июля 2023 года во время спецоперации погиб 22-летний уроженец Алтайского края Александр Шпуй. Об этом сообщили в сообществе Романовской школы в соцсети “ВКонтакте”.

Военнослужащий родился 11 июля 2001 года. После окончания школы он проходил службу в войсках Национальной гвардии в Москве. С 2020 по 2022 годы молодой человек работал оперативным дежурным в Романовском ОВД. В октябре прошлого года его призвали на СВО в рамках мобилизации.

С погибшим простятся 25 июля в Доме Культуры села Романово. Похоронят бойца на Мамонтовском кладбище.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погибли трое жителей Алтая. В регионе скорбят по павшим в боях воинам.