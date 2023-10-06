В алтайском селе разгорелся “кладбищенский” конфликт

Фото: предоставлено "Толку"

Намечающееся расширение сельского погоста в алтайском селе пришлось не по душе инициативной группе местных жителей, не желающих такого соседства

В редакцию “Толка” обратился житель села Новороманово Калманского района. Причиной для этого стал спор, который разгорелся между группой новоромановцев и главой сельсовета Андреем Носачевым из-за судьбы местного кладбища. По словам обеспокоенного жителя, старое сельское кладбище могут расширить – в обход законодательства и интересов сельчан, к чьим домам погост в случае расширения приблизится уже вплотную. При этом места для захоронений действительно осталось немного. Что же все-таки происходит в селе, и кто прав в возникшем споре, выяснял корреспондент “Толка“.

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По словам жителя Новороманово, вопрос о нехватке мест на кладбище возник еще в 2020 году. Власти решили расширить кладбище, но некоторым сельчанам эта идея пришлась не по душе.

Предложение все же поискать новое место глава села Андрей Носачев, по словам собеседника “Толка“, отверг. После чего жители направили обращения в целый ряд инстанций – от районной администрации до прокуратуры и Роспотребнадзора.

Прокуратура, как рассказал собеседник, якобы нашла нарушения в действиях главы села и наложила запрет на расширение. Инициативу об увеличении площади кладбища заморозили, а администрация сообщила о поиске новой специализированной территории.

Впрочем, нужно отметить, в что в предоставленном “Толку” ответе калманской районной прокуратуры, речь идет не о запрете, а лишь о том, что нарушения в действиях должностных лиц администрации сельсовета нет, так как нет, собственно, и решения о расширении. Более того, позднее уже глава села сообщил корреспонденту о совсем других причинах паузы в вопросе расширения кладбища.

Кладбище в Новороманов Фото: предоставлено “Толку”

В 2023 году к идее о расширении кладбища вернулись. Об этом в ходе сельского схода заявил глава, который якобы сообщил, что ни полиция, ни прокуратура его “не остановят”. Что вновь вызвало у некоторых жителей беспокойство.

“Мало приятного если каждый день видишь траурную процессию“, – отметил обратившийся в “Толк” житель села.

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“Не хотите – не надо”

Сам Андрей Носачев, в беседе с “Толком” заявил, что вопрос о расширении кладбища действительно назрел уже давно. По его словам, площадь кладбища лишь 3,5 гектара, и там буквально “могила расположена на могиле”.

В 2020 году глава села подал заявление на расширение в районную администрацию, и после всех экспертиз и расширений там уже добавили небольшой отрезок территории. Кладбище в новых границах “узаконили”, а земельному участку присвоили кадастровый номер.

В 2021 году у сельсовета появилась возможность еще немного расширить кладбище за счет программы поддержки местных инициатив. Однако после начала работ начался тот самый конфликт с недовольными жителями Новороманово. Конфликт этот был очень горячим, и привел к тому, что Носачев от планов по расширению отказался.

“Плюнул и сказал, не хотите – не надо“, – сообщил глава села.

Кладбище в Новороманов Фото: предоставлено “Толку”

Не смогла убедить инициативных новоромановцев и ссылка на законодательство: буква закона, по словам главы, разрешает сельскому кладбищу с площадью менее 10 гектар находиться на расстоянии до 50 метров от стены ближайшего дома. При этом, как сообщил Носачев, после расширения фактическое расстояние между домами в Новороманово и кладбищем будет составлять даже порядка 150 метров.

В 2023 году после длительного анализа депутаты Новоромановского сельсовета приняли решение: расширять кладбище все же необходимо. Сейчас все необходимые для расширения кладбища документы, по словам Носачева, у него есть. Более того, не было никаких юридических препятствий для процедуры и ранее.

Правда, сейчас его придется проводить уже практически за собственный счет. И избежать расширения не получится: места на имеющемся погосте уже откровенно не хватает.

Взято отсюда

горняк