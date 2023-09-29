В АлтГУ ответили на претензии прокуратуры по заселению студентов в общежития

Фото: Виталий Барабаш

Ранее прокуратура увидела нарушение в том, что вуз заключает со студентами договоры найма жилого помещения в общежитиях только на 10 месяцев

Вопреки представлению прокурора Железнодорожного района Барнаула на имя ректора Алтайского госуниверситета Сергея Бочарова, вуз по-прежнему не готов заключать со студентами договоры найма жилого помещения на весь период обучения. В АлтГУ подробно изложили “Толку” свою позицию по данному вопросу.

В интересах льготников

В частности, в классическом вузе сообщили о том, что представление прокурора Железнодорожного района Барнаула рассмотрено руководством АлтГУ 25 сентября.

21 сентября, 7:17 Ректор АлтГУ получил представление районного прокурора за ситуацию с общежитиями

Надзорное ведомство увидело нарушения в том, что вуз заключает со студентами договоры найма жилого помещения только на 10 месяцев, а не на весь период обучения

Пока в университете не видят возможным внесение изменений в уже заключенные договоры со студентами в части корректировки срока их действия:

“Заключение договоров найма жилого помещения в общежитии на весь период обучения не позволит в следующем учебном году предоставить места в общежитии льготной категории граждан“.

В классическом вузе напомнили, что льготные права на заселение в общежития имеют дети-сироты, инвалиды, участники и дети участников СВО и другие категории студентов.

“Вопрос о возможности заключения договоров на весь период обучения будет рассмотрен в следующем учебном году исходя из количества освободившихся жилых помещений и количества обучающихся, имеющих право на первоочередное предоставление места в общежитии“, – сообщили “Толку” в университете.

Мест по-прежнему не хватает

Также в АлтГУ напомнили, что на сегодняшний день вуз имеет в своем распоряжении пять общежитий, рассчитанных на 2087 мест:

“По объективным причинам имеющийся в оперативном управлении университета жилой фонд не позволяет обеспечить всех желающих местами в общежитии“.

В вузе обратили внимание на то, что его руководство неоднократно поднимало вопрос о необходимости строительства нового общежития, подавало соответствующие заявки:

“Пока бюджетные средства на строительство общежития либо приобретение помещений в 2022-2023 годы АлтГУ не доводились“.

Как в АлтГУ распределяют места в общежитиях

В вузе пояснили, что жилой фонд общежитий АлтГУ распределяется среди студентов на основе выделенных квот.

31 августа, 7:18 Жизнь общажная: как студенты вузов в Барнауле заселяются в общежития. Фото

Студенческие общежития в Барнауле традиционно заселяются в конце августа. Многим вчерашним выпускникам школ еще предстоит привыкнуть к жизни в новом формате

В первую очередь жилые помещения предоставляются студентам, имеющим льготы:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

детям-инвалидам;

инвалидам 1-й и 2-й группы;

участникам СВО, детям участников СВО;

победителям и призерам олимпиад школьников;

иностранным гражданам;

обучающимся первого курса с проходным баллом не менее 200 и другим.

“Студенты второго и последующих курсов очной формы обучения, сдавшие сессию на “хорошо” и “отлично”, обладают преимущественным правом заселения в общежитие после заселения приоритетных категорий”, – поясняют в университете.

Кроме того в вузе сослались на некоторые положения Федерального закона “Об образовании в РФ”, где указывается, что образовательные учреждения предоставляют жилые помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилого фонда.

“Следовательно, обязанность обеспечить жилыми помещениями в общежитии возникает только в случае их наличия“, – считают в АлтГУ.

Ищут помощь на стороне

В АлтГУ заверили, что вуз принимает меры по расселению своих студентов в общежитиях сторонних образовательных учреждений Барнаула.

По состоянию на 25 сентября 150 студентов классического вуза заселились в общежития Алтайского государственного технического университета и еще 45 – в общежития Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий.

Взято отсюда

горняк