29.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Второй пошел. Еще один алтайский район попытался вернуть выборы главы
Спорт
Какие автобусы закупят в Алтайском крае
Политика
Мирный атом — это прорыв в социально-экономическом развитии Алтайского края
Политика
Нагорно-Карабахская республика прекращает существование: что это значит
Общество
Астрологи назвали знак зодиака, жизнь которого изменится к лучшему в октябре
Общество
Сборная Алтайского края победила на Всероссийских соревнованиях ветеранов-гиревиков

Коллекция категорий

Бизнес128 Новости
Здоровье192 Новости
Новости Алтай1168 Новости
Новости Горняк224 Новости
Образование139 Новости
Общество314 Новости
Объявления79 Новости
Политика229 Новости
Спорт171 Новости
Платим за интересные новости!

В АлтГУ ответили на претензии прокуратуры по заселению студентов в общежития

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Виталий Барабаш

Ранее прокуратура увидела нарушение в том, что вуз заключает со студентами договоры найма жилого помещения в общежитиях только на 10 месяцев

Вопреки представлению прокурора Железнодорожного района Барнаула на имя ректора Алтайского госуниверситета Сергея Бочарова, вуз по-прежнему не готов заключать со студентами договоры найма жилого помещения на весь период обучения. В АлтГУ подробно изложили “Толку” свою позицию по данному вопросу.

В интересах льготников

В частности, в классическом вузе сообщили о том, что представление прокурора Железнодорожного района Барнаула рассмотрено руководством АлтГУ 25 сентября.

21 сентября, 7:17 Ректор АлтГУ получил представление районного прокурора за ситуацию с общежитиями

Надзорное ведомство увидело нарушения в том, что вуз заключает со студентами договоры найма жилого помещения только на 10 месяцев, а не на весь период обучения

Пока в университете не видят возможным внесение изменений в уже заключенные договоры со студентами в части корректировки срока их действия:

Заключение договоров найма жилого помещения в общежитии на весь период обучения не позволит в следующем учебном году предоставить места в общежитии льготной категории граждан“.

В классическом вузе напомнили, что льготные права на заселение в общежития имеют дети-сироты, инвалиды, участники и дети участников СВО и другие категории студентов.

Вопрос о возможности заключения договоров на весь период обучения будет рассмотрен в следующем учебном году исходя из количества освободившихся жилых помещений и количества обучающихся, имеющих право на первоочередное предоставление места в общежитии“, – сообщили “Толку” в университете.

Мест по-прежнему не хватает

Также в АлтГУ напомнили, что на сегодняшний день вуз имеет в своем распоряжении пять общежитий, рассчитанных на 2087 мест:

По объективным причинам имеющийся в оперативном управлении университета жилой фонд не позволяет обеспечить всех желающих местами в общежитии“.

В вузе обратили внимание на то, что его руководство неоднократно поднимало вопрос о необходимости строительства нового общежития, подавало соответствующие заявки:

Пока бюджетные средства на строительство общежития либо приобретение помещений в 2022-2023 годы АлтГУ не доводились“.

Как в АлтГУ распределяют места в общежитиях

В вузе пояснили, что жилой фонд общежитий АлтГУ распределяется среди студентов на основе выделенных квот.

31 августа, 7:18 Жизнь общажная: как студенты вузов в Барнауле заселяются в общежития. Фото

Студенческие общежития в Барнауле традиционно заселяются в конце августа. Многим вчерашним выпускникам школ еще предстоит привыкнуть к жизни в новом формате

В первую очередь жилые помещения предоставляются студентам, имеющим льготы:

  • детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
  • детям-инвалидам;
  • инвалидам 1-й и 2-й группы;
  • участникам СВО, детям участников СВО;
  • победителям и призерам олимпиад школьников;
  • иностранным гражданам;
  • обучающимся первого курса с проходным баллом не менее 200 и другим.

    • Студенты второго и последующих курсов очной формы обучения, сдавшие сессию на “хорошо” и “отлично”, обладают преимущественным правом заселения в общежитие после заселения приоритетных категорий”, – поясняют в университете.

    Кроме того в вузе сослались на некоторые положения Федерального закона “Об образовании в РФ”, где указывается, что образовательные учреждения предоставляют жилые помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилого фонда.

    Следовательно, обязанность обеспечить жилыми помещениями в общежитии возникает только в случае их наличия“, – считают в АлтГУ.

    Ищут помощь на стороне

    В АлтГУ заверили, что вуз принимает меры по расселению своих студентов в общежитиях сторонних образовательных учреждений Барнаула.

    По состоянию на 25 сентября 150 студентов классического вуза заселились в общежития Алтайского государственного технического университета и еще 45 – в общежития Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий.

    Взято отсюда
    горняк

    Добавить комментарий

    Похожие новости