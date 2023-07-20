В Барнауле пожаловались на мужчин, не уступающих места женщинам в трамвае

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Фото: Barnaul 22

В Барнауле пожаловались на мужчин, которые предпочитают ездить в общественном транспорте сидя и не уступать место женщинам.

“Не для того мама ягодку растила, чтобы женщинам в трамвае место уступать”, – приводит телеграм-канал Barnaul 22 слова читательницы.

Отмечается, что фото сделали в трамвае № 3. Пользователи в комментариях при этом с юмором отреагировали на произошедшее:

“Ну что вы сразу так, может, они все дружно на каменоломню едут, силы берегут”.

“Все дружно отвернулись в окно, чтоб не видеть никого”.

“Да тут целая грядка ягодок, еще не поспели, чтобы срывать с места”.

“А вдруг война, а пацаны уставшие…”

Некоторые, впрочем, сочли, что представители сильного пола ни в чем не виноваты:

“Если не беременная / старый человек / инвалид, то можно и не уступать”.

“А с чего вы [женщины] вообще решили, что вам должны место уступать? В армию вас не берут, на пенсию раньше выходите, детей почти не рожаете, суды к вам лояльнее относятся. С чего бы? И еще наглости хватает в интернете скулить”.

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