В Барнауле пожаловались на мужчин, не уступающих места женщинам в трамвае
Мнения пользователей на этот счет разделились
Фото: Barnaul 22
В Барнауле пожаловались на мужчин, которые предпочитают ездить в общественном транспорте сидя и не уступать место женщинам.
“Не для того мама ягодку растила, чтобы женщинам в трамвае место уступать”, – приводит телеграм-канал Barnaul 22 слова читательницы.
Отмечается, что фото сделали в трамвае № 3. Пользователи в комментариях при этом с юмором отреагировали на произошедшее:
- “Ну что вы сразу так, может, они все дружно на каменоломню едут, силы берегут”.
- “Все дружно отвернулись в окно, чтоб не видеть никого”.
- “Да тут целая грядка ягодок, еще не поспели, чтобы срывать с места”.
- “А вдруг война, а пацаны уставшие…”
Некоторые, впрочем, сочли, что представители сильного пола ни в чем не виноваты:
- “Если не беременная / старый человек / инвалид, то можно и не уступать”.
- “А с чего вы [женщины] вообще решили, что вам должны место уступать? В армию вас не берут, на пенсию раньше выходите, детей почти не рожаете, суды к вам лояльнее относятся. С чего бы? И еще наглости хватает в интернете скулить”.