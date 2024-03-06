реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле 95-летний юбилей отмечает ветеран труда, первоцелинник Александр Гаврилович Артюхов

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле 95-летний юбилей отмечает ветеран труда, первоцелинник Александр Гаврилович Артюхов

В Барнауле 95-летний юбилей отмечает ветеран труда, первоцелинник Александр Гаврилович Артюхов

Родился и вырос юбиляр в с.Калманка. В годы войны работал на покосе, лобогрейке (жатвенной машине, применявшейся для уборки основных зерновых культур).

Мама Александра Гавриловича умерла рано, папа был дважды ранен на фронте. Сам Александр Артюхов окончил статистический техникум и был направлен по распределению в Горный Алтай. Потом армия. Отслужил четыре года в мотострелковых войсках в Самарканде (Узбекистан). Уволился в запас в звании старшины.

Вернулся Александр Гаврилович в родную Калманку, женился. Работал на разных должностях от кассира до главного экономиста в совхозах «Кубанка» и «Центральный», потом в районном управлении начальником статистического отдела. За многолетний добросовестный труд имеет большое количество наград, в том числе «За освоение целинных земель».

С женой Марией Никифоровной вместе уже 69 лет. У супругов один сын, две внучки и трое правнуков. Семья у них дружная и гостеприимная. Сам Александр Гаврилович в прошлом охотник, рыбак и грибник. Сейчас он на заслуженном отдыхе. В Барнаул с супругой переехали пять лет назад.

С 95-летием ветерана пришел поздравить глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко. Он пожелал Александру Гавриловичу Артюхову здоровья и долголетия, а также вручил поздравительные телеграммы из Кремля и от Губернатора региона, подарок от Правительства Алтайского края.

Администрация Ленинского района, Телефон: (3852) 54-73-97, E-mail: ps@len.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Ветки, ленты – все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

Ветки, ленты – все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

По образованию Татьяна Казанина — инженер и закончила направление «технические…

Узнать больше
Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Комитет кредиторов по делу о банкротстве компании “Юг Сибири” 1…

Узнать больше

В Барнауле почти за 8 млн рублей продают белоснежный Lexus с двойными стеклами

В объявлении указали, что машина собрана в комплектации 4.5D AT…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp