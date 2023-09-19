Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

В Барнауле арестовали 20 автомобилей должников на сумму 12 млн рублей - ГОРНЯК22
19.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Спорт
Вадим Артемьев – победитель всероссийских юношеских соревнований в Оренбурге памяти Виктора Черномырдина
Спорт
«До конца исполнил долг перед Родиной»: ветеран Афганистана Юрий Богданов о Евгении Новикове
Спорт
Грядет резкое похолодание. Когда в Алтайском крае закончится бабье лето
Бизнес
Создать клиентскую базу и увеличить свой доход: в центре «Мой бизнес» завершилась образовательная программа по работе с клиентской базой
Бизнес
Бийский лесхоз стал очередным участником нацпроекта по производительности труда
Бизнес
Фондом содействия инновациям начат отбор в рамках конкурса «Внедрение – Искусственный интеллект»

Коллекция категорий

Бизнес114 News
Здоровье126 News
Новости Алтай956 News
Новости Горняк188 News
Образование122 News
Общество219 News
Объявления78 News
Политика178 News
Спорт152 News
Платим за интересные новости!
объявления

В Барнауле арестовали 20 автомобилей должников на сумму 12 млн рублей

ГОРНЯК2201 mins

Фото: unsplash.com

Сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы периодически вместе выходят на улицы, чтобы ловить должников. Такая мера показывает свою эффективность

В Барнауле полицейские и судебные приставы арестовали 20 автомобилей должников во время совместного рейда, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

Сотрудники ведомств тормозили автомобили в районе стационарного поста ДПС “Затон”. Во время рейда полицейские остановили 42 машины, а приставы составили 20 актов о наложении ареста на авто должников предварительной стоимостью в 11,6 млн рублей.

В результате акции автомобилисты добровольно погасили задолженность в 577 тысяч рублей, из них по линии Госавтоинспекции выплатили 35,8 тысяч рублей. Если же остальные должники не оплатят задолженность за 10 дней, то арестованное имущество передадут на оценку и принудительную реализацию.

В ведомстве напоминают, что проверить себя на наличие долгов можно на официальном сайте алтайского ГУ ФССП или на портале “Госуслуги”.

Ранее у жителя Алтайского края конфисковали “ВАЗ” за пьяную езду. Сельчанин сел пьяным за руль после того, как его уже осудили за аналогичное преступление.

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

Добавить комментарий

Похожие новости