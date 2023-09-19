В Барнауле арестовали 20 автомобилей должников на сумму 12 млн рублей - ГОРНЯК22

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Сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы периодически вместе выходят на улицы, чтобы ловить должников. Такая мера показывает свою эффективность

В Барнауле полицейские и судебные приставы арестовали 20 автомобилей должников во время совместного рейда, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

Сотрудники ведомств тормозили автомобили в районе стационарного поста ДПС “Затон”. Во время рейда полицейские остановили 42 машины, а приставы составили 20 актов о наложении ареста на авто должников предварительной стоимостью в 11,6 млн рублей.

В результате акции автомобилисты добровольно погасили задолженность в 577 тысяч рублей, из них по линии Госавтоинспекции выплатили 35,8 тысяч рублей. Если же остальные должники не оплатят задолженность за 10 дней, то арестованное имущество передадут на оценку и принудительную реализацию.

В ведомстве напоминают, что проверить себя на наличие долгов можно на официальном сайте алтайского ГУ ФССП или на портале “Госуслуги”.

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