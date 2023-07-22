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В Барнауле до конца августа продлили перекрытие части улицы Веры Кащеевой

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В Барнауле до конца августа продлили перекрытие части улицы Веры Кащеевой

редактор01 mins

Фото: pixabay.com

Участок улицы из-за коммунальной аварии и подтопления территории останется закрыт для транспорта еще на месяц. После дорожники снимут ограничение

В Барнауле продлили запрет на проезд по улице Веры Кащеевой от дома №19 до дома №23а, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение движения на участке связано с аварией на параллельной теплосети и затоплением места, где идут ремонтные работы.

Участок откроют для транспорта в 6.00 22 августа.

А пока водителей просят быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать пути объезда этой части улицы.

Ранее стало известно, что в Барнауле почти на месяц продлили перекрытие части улицы Гущина. В это время на участке продолжат ремонтировать теплотрассу.

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