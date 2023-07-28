В Барнауле на сутки перекроют движение по улице Аванесова

С 21.00 28 июля до 21.00 29 июля в Барнауле перекроют движение транспорта по двум полосам нечетной стороны улицы Аванесова в районе дома №125.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на коллекторе диаметром 700 мм.

Как рассказали в Барнаульском водоканале, после устранения порыва, который произошел 21 июля на улице Аванесова, было решено дополнительно обследовать канализационный коллектор. В результате выявили повреждение еще одного участка на этой улице возле дома № 125.

Чтобы не вносить помех в городской трафик, все основные работы по устранению нештатной ситуации пройдут в ночь с пятницы на субботу. Ремонт будет проводиться без отключения потребителей, отмечает пресс-служба городской мэрии.

Стало известно, какие популярные исполнители выступят на фестивале «Земляки»