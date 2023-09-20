В Барнауле начала работать вторая тренажёрная площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья
На площади Мира установили шесть уличных тренажёров для людей всех возрастов.
Протестировал площадку председатель барнаульской городской организации Всероссийского общества инвалидов Сергей Коркишко. По его словам, обеспечен удобный подъезд к снарядам, они адаптированы для колясочников и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Первая подобная площадка открыта на территории физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Патриот» по адресу: ул. Шумакова, 22, к. 2.