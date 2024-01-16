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В Барнауле началось строительство Крещенского городка

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В Барнауле началось строительство Крещенского городка

В Барнауле началось строительство Крещенского городка

В Барнауле началось строительство Крещенского городка

В Барнауле началось строительство Крещенского городка

В Барнауле началась подготовка к проведению праздника Крещения. Традиционно 18 и 19 января в храмах, соборах и церквях города пройдут литургии, после которых горожане смогут окунуться в купель. 

Крестный ход начнется в 11 утра, после проведения утренней службы, по маршруту: от Знаменского монастыря (улица Большая Олонская, 26) по улице Большой Олонской до улицы Мамонтова, далее по проезжей части улицы Мамонтова до проспекта Ленина с выходом на территорию площади Баварина, затем по проезжей части с выходом на территорию Речного вокзала.

В городе будет организовано две иордани для омовения – на озере «Пионерское» в поселке Борзовая Заимка, купель здесь будет обустроена межрегиональной общественной организацией «Клуб здорового образа жизни «Природа и человек», а также на реке Оби в районе речного вокзала. Именно здесь будет организован Крещенский городок и пройдут все основные мероприятия. 

Работы по обустройству городка и купели на реке Обь проводит подрядная организация совместно с МБУ «Благоустройство и озеленение» города Барнаула, в настоящее время рабочие уже приступили к строительству. К празднику здесь будет возведена иордань и снежная часовня, изготовлены ледяные кафедры, выполнено устройство и опора ледяного креста. Для оборудования места купания будет проведена расчистка купели, обустроены мостки, подготовлены раздевалки для переодевания и обогрева посетителей праздника. 

Особое внимание будет уделено вопросу безопасности. 19 января, в день праздника, в Крещенском городке будут дежурить наряды полиции, спасатели МЧС, пожарные, патрули ГИБДД. Медицинское обеспечение будет организовано по вызовам в приоритетном порядке. 

Отметим, что ранее специалистами главного Управления МЧС России по Алтайскому краю были выполнены замеры толщины льда на реке Оби в районе Речного вокзала, она составила 43-45 см. Это означает, что при температуре -20 градусов одновременно на льду максимально смогут находиться не более 50 человек, при температуре -10 градусов – не более 30 человек.

Напоминаем, что освящённая вода с открытых водоёмов не предназначена для питья, а только для омовения. Соответствующие аншлаги будут установлены на площадке возле Крещенского городка.

Взято отсюда

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