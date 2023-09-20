В Барнауле наградили лучших работников лесной отрасли - ГОРНЯК22

В столице края прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника лесного хозяйства. Наградили на нем и лучших работников отрасли.

Делегаты со всего края обсудили задачи, стоящие перед отраслью: это и сбережение ресурсной базы, и модернизация действующих производств, и практика лесовосстановления. Алтайский край входит сегодня в тройку лидеров в Сибири по высадке новых лесов. Заслуженные награды получили 89 человек. В их числе – трактористы, водители пожарных автомобилей, лесные пожарные, мастера лесных участков, дежурные вышек. Среди них немало тех, кто в этом году мужественно противостоял крупным лесным пожарам. За пожароопасный период в этом году огнём пройдено 23 тысячи гектаров. Это много. К счастью, ни разу огонь не сумел перейти на населенные пункты благодаря самоотверженной работе людей. Ко Дню работников леса у здания профильного ведомства в Барнауле отреставрировали знаменитую скульптуру лося, установленную здесь в 1976 году. 10 лет назад неизвестные похитили рога, изготовленные из меди. Тогда их заменили на менее дорогие из металлического каркаса и монтажной пены. Не считая этого случая, скульптурную композицию ни разу не реставрировали.

Юлия Непомнящих