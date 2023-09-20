В Барнауле открыли центр подготовки волонтёров для участия во Всемирном фестивале молодёжи - ГОРНЯК22

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года в Краснодарском крае.

Алтайский центр подготовки займётся отбором волонтёров из трёх сибирских регионов: Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. От края на фестиваль молодёжи смогут поехать 20 человек. Отбор предстоит жёсткий. Волонтёр всемирного фестиваля должен обладать знанием иностранных языков, это английский, китайский и немецкий. А также иметь опыт организации массовых мероприятий. Отобранных волонтёров обучат основам гостеприимства, доврачебной помощи, навыкам гида-экскурсовода. Ожидается, что на фестиваль в Краснодарский край весной 2024 года приедут делегаты из стран ближнего зарубежья, а также Южной Америки, Африки и Китая. В Барнауле регистрация волонтёров продлится до 1 декабря.

Ольга Салангина