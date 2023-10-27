28.10.2023

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В Барнауле открылся новый центр общественных и творческих объединений

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ещё два года назад здание на улице Юрина значилось, как аварийное.

Теперь, после капитального ремонта, в нём будут заниматься и дети, и ветераны. Помог восстановить это здание, и сделал это полностью за свой счёт, депутат АКЗС, единоросс Александр Лисицын. Строители восстановили внутренние перегородки, лестницы, окна, обновили фасад и внутреннюю отделку. Помимо этого, на площадке рядом уложили тротуарную плитку, установили ограждение, высадили деревья. Благоустройство прилегающей территории продолжится и в 2024 году. Здесь теперь будут работать Совет ветеранов Ленинского района, школа искусств, творческие коллективы. Здесь же открылась и общественная приёмная депутата, куда жители смогут обращаться с жалобами и предложениями.

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда
новости Алтайский

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