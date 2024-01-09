Об этом она рассказала MSK1.RU

Концерты Лолиты Милявской отменяют по всей стране после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом певица сообщила корреспонденту MSK1.RU. По словам артистки, на новогодние праздники и после у нее было запланировано большое турне по всей стране.

— Да, [концерты отменяются]. Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже всё. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся, — сказала Лолита MSK1.RU.

На сайте Kassy.ru уже появилась информация и об отмене концерта Лолиты в барнаульском ДК Моторостроителей, который был намечен на 29 марта 2024 года.

Кроме того, концерты певицы были анонсированы: в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Новосибирске, Томске, Красноярске и Иркутске.

Недавно певица рассказывала в своем телеграм-канале о знаменитой голой вечеринке Насти Ивлеевой в баре. В своем видеообращении Лолита подчеркнула, что приглашенные гости шли именно на арт-выставку.

— Усталость, которая накопилась у всех и за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, отрываться не хотелось? Хотелось. Поэтому, конечно, я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось, — сказала певица.

Артистка предложила, несмотря на весь негатив, сохранить новогоднее настроение.

После резонанса Настя Ивлеева извинилась за то, что кадры попали в интернет. Ивлеева заявила, что передаст все вырученные деньги в благотворительные организации.

Мы рассказывали о том, как звездные гости извинялись за скандальную тусовку. А юрист Юлия Федотова объяснила, почему селебрити не могут наказать за эту вечеринку.

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Взято Источник

09.01.2024