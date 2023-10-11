12.10.2023

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В Барнауле планируют открыть новую промзону

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вопрос обсудили алтайские депутаты в ходе круглого стола. Он был посвящён поддержке промышленности региона.

Эту тему специально подняли накануне рассмотрения проекта краевого бюджета на следующий год. Чтобы, если понадобится, внести в него изменения. Площадкой этого обсуждения стал Алтайский завод прецизионных изделий. Это лидер в России по производству топливных систем и одно из передовых предприятий края, работающих на импортозамещение. Отмечалось, что объём промышленного производства с начала года вырос в крае почти на 7%, тогда как в целом по России только на 3%. А по Сибири и вовсе снизился. При таком потенциале роста инвестиций и наполнения налогами бюджета всё чаще возникает проблема нехватки площадей для строительства новых заводов. Поэтому вновь обсуждается вопрос обустройства новой промышленной зоны в Барнауле.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда
новости Локтевский

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