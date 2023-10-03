В Барнауле планируют создать реабилитационный центр для ветеранов за 1 млрд руб.

Фото: Олег Укладов

Планируемое учреждение станет первым в Сибири реабилитационно-оздоровительным центром для ветеранов боевых действий в Афганистане и СВО

Именно в Барнауле может появиться первый в Сибири реабилитационно-оздоровительный центр для ветеранов боевых действий в Афганистане и СВО. В минувшую пятницу, 29 сентября, в краевом центре состоялось пресс-конференция, посвященная этому событию.

Для борьбы с посттравматикой

Одним из главных спикеров пресс-конференции выступил лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич.

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Он же является учредителем регионального фонда “Социальной поддержки ветеранов Афганистана, спецопераций и семей погибших“.

По мнению Клинцевича, последствия, связанные с посттравматическими проявлениями у ветеранов боевых действий, являются важнейшим и актуальным вопросом, с которым возможно разобраться лишь сообща – силами государства, гражданского общества и бизнеса”.

“В случае длительного пребывания человека под угрозой смерти, его мозг реагирует так, будто в него действительно попала пуля. В связи с этим возникают сложные последствия. Задача будущего реабилитационно-оздоровительного центра на Алтае, с этими последствиями бороться“, – сказал Клинцевич.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич Фото: Олег Укладов

Он же дополнил, что строительством реабилитационно-оздоровительного центра займется частный бизнес. При этом своей задачей он видит дальнейшее наполнение будущего учреждения и привлечение государственных средств для его полноценного функционирования.

Клинцевич добавил, что авторы проекта уже заручились поддержкой краевых властей, но предстоит решить ряд организационных и юридических вопросов.

Есть проработанная концепция

В роли инвестора и строителя будущего реабилитационно-оздоровительного центра для ветеранов боевых действий, как ожидается, выступит предприниматель, директор компании “Мой Дом” Павел Князев.

Как оказалось, он уже видел конкретное место для реализации проекта в черте Барнаула, но сейчас рассматриваются варианты строительства центра за городом, где условия будут лучше с точки зрения природы и экологии.

“Учитывая наши ценностные качества, патриотическую и социальную направленность, мы видим свою сопричастность и думаем над тем, как мы можем помогать обществу. Мы хотим открыто вести бизнес в России и помогать через социальные проекты. В этой плоскости мы и обсуждаем проект реабилитационно-оздоровительного центра“, – сказал Князев на пресс-конференции.

По его словам, на текущий момент есть проработанная концепция.

Директор компании «Мой Дом» Павел Князев Фото: Олег Укладов

В 2024 году планируется подготовить земельный участок, а уже после этого разработать подробный проект.

Согласно планам, в 2028 году реабилитационно-оздоровительный центр должен быть построен и введен в эксплуатацию. Его общая площадь может составить 10 тысяч кв. метров.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.

Также Князев анонсировал и другие планы патриотической направленности. В будущем комплексе офисных апартаментов на месте кинотеатра “Искра” бизнесмен намерен предусмотреть помещение, где будет оказываться поддержка семьям погибших ветеранов боевых действий.

На прилегающей территории планируется установить памятник Жукову и благоустроить сквер.

Взято отсюда

город горняк