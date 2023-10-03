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В Барнауле по адресу Георгия Исакова, 165 провалился бетонный блок, который поддерживает трубу отопления

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Как рассказал нашему сообществу Дмитрий Бурлин: «С 2021 года пишем во все инстанции, но проблема не решается. На придомовой территории, где расположены трубы отопления, провалился бетонный блок, который поддерживает данные трубы. Рядом, возле канализационных люков (3 штуки), так же провалилась земля.

Во время дождя подтапливает подвалы, появились крысы, полная антисанитария. Уполномоченные органы занимаются только отписками.

Писали в Ленинскую администрацию, они отправляют в ДЕЗ, оттуда отправляют в ЖЭУ, а ЖЭУ отправляет в Ленинскую администрацию. Замкнутый круг.

Недавно приезжали сотрудники водоканала, подсыпали ямы песком и уехали. После первого же дождя весь песок смыло. С наступлением холодов земля промерзнет и данную проблему будет решить ещё сложнее».

«Просим помощи в решении нашей проблемы», – добавил Дмитрий.

Взято отсюда
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