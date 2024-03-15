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В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

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В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

В Барнауле подвели итоги конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня

В четверг, 14 марта, комитетом по социальной поддержке населения города Барнаула организован круглый стол «Активное материнство» по итогам конкурса «Моя Мама – Весна» в рамках Международного женского дня.

Конкурс «Моя Мама – Весна» ежегодно проводится с целью распространения опыта работы органов местного самоуправления в укреплении института семьи, развитии семейных ценностей и традиций.

В конкурсе принимали участие семьи города Барнаула, в которых мамы являются супругами участников специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие 16 человек: жены участников СВО и руководители общественных организаций, оказывающих активную помощь семьям участников СВО.

В рамках круглого стола Екатерина Прайзендорф, старший преподаватель кафедры клинической психологии Алтайского государственного университета, практикующий клинический психолог, когнитивно-поведенческий, семейный и схема-терапевт, государственный судебный эксперт Минюста России, многодетная мама, выступила на тему: «Внутренняя сила и опора женщины».

В своем выступлении Екатерина ответила на актуальные вопросы на сегодняшний день для участниц мероприятия: как развивать и поддерживать в себе внутреннюю опору, как быть счастливым сегодня, как помочь ребенку пережить потерю и т.д.

Участники мероприятия высказали мнение о том, что на сегодняшний день подобные встречи как никогда актуальны. Проведение подобных мероприятий запланировано ежемесячно.

В завершении мероприятия многодетная мама и руководитель АНО «Добро хорошо» Александра Онегова-Верещинская провела для всех участников встречи творческий мастер-класс «Женщина – Весна».

Взято отсюда

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